2021/08/26 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستجيب لمناشدة جاسم شرف بغداد – الزمان أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء، تلبية مناشدة تقدم بها الفنان جاسم شرف، بعد ساعات من نفي خبر وفاة الأخير.وقال السكرتير الشخصي للكاظمي، الفريق أول الركن محمد حميد البياتي في بيان، إنّ (رئيس الوزراء منح الفنان العراقي جاسم شرف، قطعة أرض ووافق على تلبية كافة […]

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