2021/08/26 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرة أعماله ..زوجته – مجيد السامرائي زوجته تتفرج على افلام الاسود والابيض من ايام دولت ابيض تقول لزوجها المخرج المؤلف الملحن (زيتنا في دقيقنا ..سرح السكرتيره وماتعطيه لها يصبح لي ..وانا احرص عليك منها ..افهمك في كل سكناتك و حركاتك)! ظل مطرقا صامتا ، اراد ان يقول لها قطع الارزاق ولاقطع الاعناق ..[…]

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