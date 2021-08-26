2021/08/26 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لازم يسلّط الضوء على جوهر المرأة بعيداً عن المكياج: بطلة (أنا) تتمرّد على المجتمع لتحقيق حلمها بغداد – ياسين ياس (انا) هوعنوان احدث اعمال الفنان كاظم لازم وهو من تأليفه واخراجه، ويشارك في بطولته الممثل طه المشهداني مع الوجه الجديد زهراء جاسم ،وعن الفيلم تحدث لازم قائلا(الفيلم يسلط الضوء على دواخل المرأة وجوهرها الحقيقي بعيدا […]

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