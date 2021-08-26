وزير الخارجية: بغداد ستتحول إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي

2021/08/26 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان بغداد ستتحول إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فؤاد حسين وزير الخارجيَّة، إستقبل في محل إقامته في العاصمة الروسية موسكو، رئيس لجنة العلاقات الدوليّة في مجلس الدوما الروسيِّ ليونيد سلوتسكي ،وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق وروسيا، ومُجمَل الأوضاع السياسيّة، والأمنيّة، وجُهُود الحكومة العراقيّة في عودة الأمن، والاستقرار".وأكـَّد الوزير، بحسب البيان، أنَّ "العراق بلد غنيٌّ بالثورات المُختلِفة، ولكنه يمرُّ بظروف استثنائيّة تتطلـَّب مُساعَدته من قِبَل الدول الصديقة كافة من خلال الاستثمار، وتبادُل الخبرات في العديد من المجالات"، مُعرِباً عن حرص العراق على بناء علاقات مع مُختلِف بلدان العالم على أساس المصالح المُشترَكة، والمخاطر المُشترَكة.وأشار إلى أهميّة عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المُزمعُ عقده يوم السبت لتعزيز الدور العراقيّ، ودعم العراق، وبناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة، وتحويل فضاء الصراعات والتوترات الموجودة في المنطقة إلى حالة الحوار، مُؤكداً أنّ سياسة العراق الخارجيَّة مبنية على التوازن في علاقاته مع محيطه الخارجي، واستطاع العراق تأسيس أرضية وأدوات الحوار، وستتحول بغداد إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي. ودعا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات المُبرَمة بين العراق وروسيا؛ لتعزيز العلاقات التاريخيّة بين البلدين.وتابع البيان: كما تطرقا إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى موسكو.من جانبه أكـَّد رئيس لجنة العلاقات الدوليّة بمجلس الدوما الروسيّ ليونيد سلوتسكي دعم بلاده المُتواصِل للعراق في شتى المجالات، مُشيراً إلى أهمّيّة فتح آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح البلدين. وأكد سلوتسكي أن فكرة عقد مؤتمر بغداد وجمع الدول المدعوة إلى بغداد تعد من من النجاحات الباهرة للدبلوماسية العراقيَّة، وسوف تنعكس نتائجها الإيجابية ليس على الوضع العراقي فحسب، بل على وضع المنطقة برمتها، وبارك للقائمين على المُؤتمر .

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