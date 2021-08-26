لا أخلاقيات المعرفة التقليدية 2 - فاتن نور

2021/08/26 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور في القرن العشرين، وخلال أربعين سنة فقط (1959-1999) تضاعف سكان الأرض من 3 مليار إلى 6 مليار نسمة.



والمتوقع أن يصل تعدادهم إلى 8 مليار نسمة في عام 2023.وكان تعداد أهل الارض، عند فجر الزراعة قبل 10000 سنة، خمسة ملايين نسمة تقريباً، أي ما يعادل نصف تعداد مدينة القاهرة اليوم، أو سبع تعداد مدينة طوكيو.في هذه الألفية الثالثة التي نعيش بداية عقدها الثالث؛ نصف مليون طفل يولد تقريباً كل يوم.ومع ......





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