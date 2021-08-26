الرئاسة الفرنسية تكشف أجندات زيارة ماكرون إلى العراق

2021/08/26 | 00:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت الرئاسة الفرنسية، عن جدول أعمال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون في العراق للمشاركة في القمة الإقليمية التي دعا إليها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وتعقد القمة التي أطلقت عليها الحكومة اسم "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، في الثامن والعشرين من آب/أغسطس الجاري.

وأكّد ماكرون الرئيس الوحيد المشارك من خارج المنطقة حضور القمة، وفق الرئاسة الفرنسية بـ "هدف دعم استقرار البلاد والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، لا سيما في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".

وأكّد اللجنة المنظمة للمؤتمر في بغداد حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني، فيما تمت دعوة الرئيسين التركي والإيراني وكذلك العاهل السعودي، لكنهم لم يؤكدوا بعد ما إذا كانوا يعتزمون المشاركة.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إنّ إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 أيلول/سبتمبر 2020، يريد "إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات".

وأوضح مستشار للرئيس الفرنسي، وفق "فرانس برس"، "كما هو الحال في منطقة الساحل، يتعلق الأمر بجوارنا وأمننا القومي.



وفرنسا حريصة على مواصلة هذه المعركة في العراق وأماكن أخرى لتجنب عودة ظهور داعش".

وتدعم باريس العراق عسكريًا بقوة جوية خاصة مع وجود متوسط 600 عنصر على الأرض.

ورجحت مصادر فرنسية رفيعة، أنّ يتطرق ماكرون في محادثاته الثنائية إلى قضايا إقليمية مثل الوضع في أفغانستان، وكذلك وضع الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق ومسألة حقوق المرأة.

وسيبدأ ماكرون جولته من إقليم كردستان بلقاء زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، قبلّ أنّ يتوجه إلى مدينة الموصل، حيث من المقرر أنّ يتحدث إلى "طلاب شخصيات مؤثرة" ويظهر دعمه لمسيحيي الشرق بزيارة كنيسة سيدة الساعة، ثم يزور موقع إعادة إعمار مسجد النوري.

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