بايرن ميونيخ يسحق بريمر 12-0 في كأس ألمانيا

2021/08/26 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه بريمر من الدرجة الخامسة 12-صفر ضمن الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا، الأربعاء، بمساهمة بسوبر هاتريك من الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ.

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