وفاة الموسيقار العراقي فتح الله احمد

2021/08/26 | 00:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنعت نقابة الفنانين العراقيين، الموسيقار فتح الله احمد، الذي توفي اليوم إثر اصابته بفيروس كورونا.وذكرت النقابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان فتح الله احمد صالح ،والذي وافته المنية مساء الاربعاء أثر إصابته بفايروس كورونا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون." يذكر ان الفنان الراحل فتح الله أحمد صالح ولد في مدينة كركوك في حي بريادي، من أبويين تركمانيين في (23 تموز 1957م - ) ملحن وموزع موسيقي عراقي، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، كان قائداً للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعاً لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، وهو مقيم في دبي.

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