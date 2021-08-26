2021/08/26 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد والي مسعود شقيق الوجه البارز في القتال ضد طالبان الراحل أحمد شاه مسعود، الأربعاء، إن المقاومة "تتوسع بشكل كبير" في أفغانستان ضد الحركة "المعزولة" عن بقية السكان بسبب إيديولوجيتها المحافظة وبعدها عن الحداثة.

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