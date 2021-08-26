وفاة 4 اخوة بينهم فتاتين في البصرة (صورة)

وقال مراسلنا اليوم (26 اب 2021)، ان "4 اخوة في منطقة حي الاصدقاء لقوا مصرعهم نتيجة صعقة كهربائية بأسلاك الضغط العالي بعد ان كانوا يقومون بعملية غسل سجادة فوق سطح المنزل و كانت حافته الامامية قريبة من اسلاك الضغط العالي."
واضاف مراسلنا ان "عدد من المواطنين القريبين منهم شاهدو سجادة تحترق متدلية من السطح وعند محاولة معرفة الامر اكتشفوا وفاة الاخوة الاربعة وقاموا بالاتصال بدائرة الكهرباء لقطع التيار والقيام بانزال الجثث".
واشار مراسلنا ان "الاخوة هم كل من ( ليث _ حسن _ زينب _ رقية) توفو في حي الاصدقاء بالبصرة.
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