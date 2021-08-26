وفاة 4 اخوة بينهم فتاتين في البصرة (صورة)

2021/08/26 | 01:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في البصرة، الخميس، بوفاة 4 اخوة بينهم فتاتين في منطقة حي الاصدقاء نتيجة ‏صعقة كهربائية.‏

وقال مراسلنا اليوم (26 اب 2021)، ان "‏4 اخوة في منطقة حي ‏الاصدقاء لقوا مصرعهم نتيجة صعقة كهربائية بأسلاك الضغط العالي بعد ‏ان كانوا يقومون بعملية غسل سجادة فوق ‏سطح المنزل و كانت حافته ‏الامامية قريبة من اسلاك الضغط العالي."‏

واضاف مراسلنا ‏ ان "عدد من المواطنين القريبين منهم شاهدو سجادة ‏تحترق متدلية من السطح وعند محاولة معرفة الامر اكتشفوا وفاة الاخوة ‏الاربعة وقاموا بالاتصال بدائرة الكهرباء لقطع التيار والقيام بانزال ‏الجثث"‏‎.‎

واشار مراسلنا ان "الاخوة هم كل من ( ليث _ حسن _ زينب _ رقية) ‏توفو في حي الاصدقاء بالبصرة.‏

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