قصيدة ما أحتاج اليه - منى حلمي

2021/08/26 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي -------أنا فى احتياج الى أجازة طويلة من دوشة الأطفال والميكرفونات من ذكورية الرجال و طاعة النساءمن منظر الشوارع وشكل المذيعات من تفاهة البرامج الثقافيةمن شكل الحجاب والنقاب والعباءاتمن انتهاء صلاحية البرامج الدينية من صرخات الاستغاثاتفى البيوت المغلقة والمستشفيات أنا فى أشد الاحتياج الى أجازة طويلة من تدافع الذكريات الساخنة من فناجين القهوة ا ......





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