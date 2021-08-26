الاعلام والتراث والهوية الوطنية - نهاد ابو غوش

2021/08/26 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشبات الإعلام يمثل جبهة ساخنة وملتهبة من جبهات الصراع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، تأكد ذلك خلال كل جولات الصراع في الماضي وهو يتأكد الآن من جديد بعد الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة ومواجهات القدس في الشيخ جراح وباب العامود والمسجد الأقصى، والدليل الدامغ على أهمية دور الإعلام هو سقوط أكثر من 40 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا منذ عام 2000 وحتى الآن، واستهداف أجهزة الاستخبارات الصهيوني ......





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