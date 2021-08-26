اكتمال عقد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا.. والأنظار تتجه إلى القرعة

2021/08/26 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيغيب موناكو الفرنسي عن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بسبب هدف عكسي لروبن أغيلار في الشوط الإضافي الثاني أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، فيما اكمتل النصاب مع تأهل "شريف تيراسبول" المولدافي للمرة الأولى في تاريخه وريد بول سالزبورغ النمسوي.

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