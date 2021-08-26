تحذير أمني فوري للأميركيين بخصوص مطار كابل

2021/08/26 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت السفارة الأميركية في كابول، الأربعاء، المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى مطار حامد كرزاي الدولي في الوقت الحالي وفقا لما جاء في تحذير أمني للسفارة.

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