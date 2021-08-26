اتفاق عراقي صيني على إنشاء محطات للطاقة الشمسيَّة

2021/08/26 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طارق الاعرجي

أبرم أمس الأربعاء برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسيَّة بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000

ميغاواط.

ووقع عن الجانب العراقي مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء مها حمودي عبد الجبار، بينما وقع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة لي دزهي، وحضر توقيع اتفاق المبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power china الصينية جيو في.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية، من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة.



من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "خطة الوزارة القريبة والمتوسطة التي تتراوح مددها بين سنة وثلاث سنوات تقضي بإضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهناك تنسيق كبير مع الإدارات المحلية والمحافظين لتخصيص قطع الأراضي لإنشاء مثل تلك المشاريع الحيوية والمهمة".



وأضاف أنَّ "الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التفاوض مع شركة (توتال) الفرنسية لإنشاء مشروع يقضي بإضافة ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة، إضافة إلى ذلك تمت إحالة جولة التراخيص الأولى بواقع 755 ميغاواط بعد دراستها فنياً واقتصادياً"، مبيناً أنَّ "هذه المشاريع حالياً في هيئة الاستثمار بخمس محافظات هي (بابل والنجف وكربلاء والسماوة

والديوانية)".

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