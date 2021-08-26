التخطيط: الشباب هم المحور الأساس في خطط الوزارة

2021/08/26 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي: إنَّ أهم المشاريع التي باشرت تنفيذها الوزارة هي مشاريع الصحة والنقل والطرق والماء والمجاري.



وأضاف الهنداوي لـ"الصباح" أنَّ "العديد من المشاريع تمت تهيئة الأرضيات المناسبة للعمل بها وإنجازها، ومنها مشروع قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الذي تم إعداده في وزارة التخطيط منذ عام وحُوِّل بقرار من رئاسة الوزراء إلى وزارة العمل للمباشرة بتنفيذه.

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