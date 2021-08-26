وزير الخارجية الإيراني الجديد..

2021/08/26 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على تعيين حسين أمير عبد اللهيان (57 عاما) مرشح الرئيس المحافظ، إبراهيم رئيسي، لتولي منصب وزر الخارجية، في وقت تراوح فيه المفاوضات حول برنامج إيران النووي مكانها، وسط مخاوف من تشديد إيران لمواقفها بعد انتخاب رئيسي

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