تلتقط لأول مرة.. دراسة تستعرض إشارات فضائية غامضة

2021/08/26 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط العلماء ملاحظات غير مسبوقة لإشارات غريبة في الفضاء، عبارة نبضات غير المبررة، تومض في أنماط تتكرر بشكل واضح، تعرف باسم الاندفاعات الراديوية السريعة (FRBs) ، بحسب موقع "فايس".

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