مقتل إسرائيلي طعنا في مدينة طنجة المغربية

2021/08/26 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل إسرائيلي في مدينة طنجة المغربية طعنا، الأربعاء، على يد مغربي، ولم يتضح بعد الدافع للجريمة، وفق مجموعة إنقاذ مقرها إسرائيل.

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