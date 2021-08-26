"يونامي" تستعرض جهودها لمساعدة العراق على تنظيم انتخابات "مختلفة"

2021/08/26 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس بلاسخارت، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، أهمية أن تحظى الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل بـ"المصداقية من أجل مستقبل العراق، ودعت السياسيين إلى عدم "خذلان" الناخبين

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