"نادرة وخفيفة".. دراسة تربط بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب

2021/08/26 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة إسرائيلية جديدة، الأربعاء، ما رصدته خبراء صحيون في الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ أشهر من أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

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