2021/08/26 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل شركة "كرافتون" التي أنتجت لعبة "ببجي" الشهيرة على إنتاج سلسلة خيال "فانتازيا" تعتمد على رواية كورية جنوبية تحظى بشعبية كبيرة، تسمى The Bird That Drinks Tears.

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