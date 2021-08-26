السعودية.. تداول فيديو لامرأة تتلفظ بإساءة على رجل أمن لمنعه من مخالفتها.. والداخلية ترد

2021/08/26 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر امرأة تتلفظ بإساءات لرجل أمن في محاولة لمنعه من مخالفتها، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

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