وزير الخارجية يؤكد اهمية عقد مؤتمر بغداد لتعزيز الدور العراقي وتحويل فضاء الصراعات في المنطقة الى حالة الحوار

2021/08/26 | 07:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اهمية عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لتعزيز الدور العراقي وتحويل فضاء الصراعات والتوترات في المنطقة الى حالة الحوار .وقال الوزير خلال استقباله في محل اقامته في موسكو رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي:" ان العراق بلد غني بالثروات المختلفة ولكنه يمر بظروف استثنائية تتطلب مساعدته من قبل الدول الصديقة كافة من خلال الاستثمار ، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات ".واعرب الوزير بحسب بيان لوزارة الخارجية عن ،حرص العراق على بناء علاقات مع مختلف بلدان العالم على أساس المصالح المُشترَكة، والمخاطر المُشترَكة .واشار إلى ،أهميّة عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المزمع عقده يوم السبت لتعزيز الدور العراقيّ، ودعم العراق، وبناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة، وتحويل فضاء الصراعات والتوترات الموجودة في المنطقة الى حالة الحوار " .كما اكد وزير الخارجية :" سياسة العراق الخارجيَّة مبنية على التوازن في علاقاته مع محيطه الخارجي، واستطاع العراق تأسيس ارضية وادوات الحوار، وستتحول بغداد الى مركز للتواصل والتفاعل الايجابي ".ودعا الوزير الى تفعيل الاتفاقات المُبرَمة بين العراق وروسيا؛ لتعزيز العلاقات التاريخيّة بين البلدين ".كما تطرق الجانبان الى زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى موسكو .من جانبه أكـَّد رئيس لجنة العلاقات الدوليّة بمجلس الدوما الروسيّ ليونيد سلوتسكي دعم بلاده المتواصل للعراق في شتى المجالات، مُشيراً إلى أهمّيّة فتح آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح البلدين .وقال المسؤول الروسي :" ان فكرة عقد مؤتمر بغداد وجمع الدول المدعوة، تعد من النجاحات الباهرة للدبلوماسية العراقيَّة، وسوف تنعكس نتائجها الايجابية ، ليس على الوضع العراقي فحسب، بل على وضع المنطقة برمتها، وبارك للقائمين على المُؤتمر " .وبحث الجانبان ، بحسب البيان ، تعزيز العلاقات بين العراق وروسيا ، ومجمل الاوضاع السياسية ، والامنية ،وجهود الحكومة العراقية في عودة الامن والاستقرار ./انتهى2

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