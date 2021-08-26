ارسنال يكتسح وست بروميتش بسداسية في كأس رابطة المحترفين الانكليزية

2021/08/26 | 07:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تأهل نادي أرسنال إلى دور الـ32 في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لموسم 2021-2022، بعد الفوز الكبير على مضيفه وست بروميتش ألبيون، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الدور الثانى من المسابقة .انتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بثلاثية، حيث سجل المهاجم الدولي الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج هدفي أرسنال الأول والثاني في الدقيقتين 17 و45 " .وسجل أوباميانج أول أهدافه مع أرسنال بعد غياب 108 ايام في مباراته الـ150 مع الفريق " .ونجح نيكولاس بيبي في تسجيل هدف أرسنال الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول إثر تمريرة من أوباميانج ".وفي الشوط الثاني أضاف بوكايو ساكا هدف أرسنال الرابع في الدقيقة 50 من زمن المواجهة ، وتمكن أوباميانج من تسجيل هدف أرسنال الخامس والشخصي الثالث له "هاتريك" في الدقيقة 63، قبل أن يختتم البديل، المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الأهداف في الدقيقة 69 من عمر المباراة " .ويعد الفوز هو الأكبر لفريق أرسنال تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، وللمرة الأولى يسجل الجانرز 6 أهداف في مباراة واحدة مع المدرب الإسباني " ./انتهى2

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