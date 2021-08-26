مبابي قد يكسر الرقم القياسي.. أغلى خمس صفقات في تاريخ ريال مدريد

2021/08/26 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكسر انتقال اللاعب الموهوب كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الرقم القياسي لصفقات نادي ريال مدريد على مدار تاريخه.

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