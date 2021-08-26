عينه أشرف غني قبل فراره.. عمدة كابول يوضح لـCNN إن كان يأتمر بأمر طالبان

2021/08/26 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح محمد داوود، عمدة العاصمة الأفغانية، كابول، الأوضاع التي تشهدها مدينته بعد التطورات الأخيرة وسيطرة حركة طالبان وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني خارج البلاد.

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