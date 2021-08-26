لماذا تستمرُّ الولايات المتحدة الأمريكية في بناءِ دُولٍ عميلةٍ فاسدة - بوناب كمال

2021/08/26 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوناب_كمال العنوان الأصلي:Why America keeps building corrupt client statesThe Economist– 22/08/2021بمجرّد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تُنقذ أفغانستان، انهارت الأمور بسرعة في الدولة العميلة.



استولت طالبان على المقاطعات الواحدة تلو الأخرى؛ وتخلّى الجنود النّظاميون عن زيّهم العسكري وفرّوا هاربين.



على الورق؛ كان لدى الجيش مئات الآلاف من المقاتلين المُجهّزين تجهيزًا جيّدًا، ولكن في ......





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