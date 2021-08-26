2021/08/26 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -البعض يستخدم نفوذ المقربين منه لكى يحصل على عائد مادى او خدمة هو يعلم انه لا يستحقها اذا تساوت ظروفه مع ظروف الغير.



والبعض الاخر يحقق نفس الغرض عن طريق دفع مقابل مادى للموظفين او غيرهم.



وفى كل الأحوال هنالك راشى ومرتشى.



وحتى الذين لا يطلبون مقابلا ماديا قبل تقديم الخدمة, هم في الواقع ينتظرون ان يعاملوا بالمثل في مرات اخر.



وقد اخذ ابن اللتبية من مال الزكاة وهو يعلم ان الذى اسماه هدية انما هي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الراشى والمرتشى والرائش - محمد مهاجر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الراشى والمرتشى والرائش - محمد مهاجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).