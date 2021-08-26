بعد تأجيلها.. ما هي قضية

2021/08/26 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجل القضاء المصري، الأربعاء، جلسات محاكمة المقاول محمد علي و102 متهم آخر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجوكر" لجلسة 28 سبتمبر/ أيلول لسماع الشهود.

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