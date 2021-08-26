اتفاق جديد بين ريال مدريد وبرشلونة بشأن دوري السوبر الاوروبي

2021/08/26 | 08:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل اتفاق جديد بين ريال مدريد وبرشلونة بشأن السوبر الأوروبي.

وهناك بالفعل مشروع بين ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى يوفنتوس، أشمل من كل شيء وهو دوري السوبر الأوروبي.

ولكن بحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد عزز مسؤولو برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس علاقتهم الجيدة ووعدوا بألا يدخل أحدهم في مفاوضات مع لاعبين من الناديين الآخرين، ما لم تكن عملية مفيدة للجميع.

ومن المعروف أن ريال مدريد مهتم بضم إلياكس موريبا، لاعب وسط برشلونة، الذي ينتهي تعاقده في صيف 2022 ويرفض التجديد.

وأضافت الصحيفة، أن اهتمام ريال مدريد بموريبا ليس سرًا، كما يعتقد برشلونة أن عناد اللاعب الشاب وعدم تجديد عقده سببه الميرنجي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كشافي ريال مدريد، شجعوا فلورنتينو بيريز على التعاقد مع لاعب برشلونة، بفضل التقارير الرائعة التي سجلوها عنه.

ومع ذلك، فقد قرر بيريز أن ينأى بنفسه عن الاهتمام بموريبا، بعد التوصل لاتفاق عدم اعتداء مع خوان لابورتا.

وتسير العلاقة بين برشلونة وريال مدريد حاليًا على أفضل ما يرام، وتحديدًا منذ وصول خوان لابورتا لرئاسة برشلونة.

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