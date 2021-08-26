أصغر لاعبة في بارالمبياد طوكيو تمثل العراق بألعاب القوى

2021/08/26 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو - عماد الركابي تصوير - أحمد عريبي تنطلق يوم غدٍ الجمعة منافسات فعاليات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية الصفية المقامة في طوكيو وسيمثل المنتخب العراقي البطلة فاطمة فاضل التي تعد أصغر لاعبة في البطولة وستشارك بفعالية الجري مئة متر عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طوكيو والساعة الرابعة فجراً بتوقيت العاصمة بغداد.وقال رئيس الاتحاد العراقي الألعاب القوى مهدي باقر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اللاعبة فاطمة فاضل تُعدّ أصغر لاعبة مشاركة في البارالمبياد الخاصة كون عمرها لم يتجاوز الأربعة عشر عاماً، وهي تعد مشروع بطلة كبيرة في المستقبل سيعمل الاتحاد بالتعاون مع اللجنة البارالمبية لتأهيلها وزجها في أكبر عدد ممكن من البطولات لصناعة بطلة اولمبية تحصد الذهب في المستقبل وان مشاركتها في البارالمبياد وتأهلها بهذا العمر يعد انجازاً كبيراً".

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