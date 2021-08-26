2021/08/26 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت الرئاسة الفرنسية، جدول أعمال الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة دول الجوار في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي، فيما أشارت إلى أنه سيزور مدينة الموصل أيضا.وذكرت الرئاسة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال قمة بغداد..



الرئيس الفرنسي يزور الموصل وكردستان المركز الخبري الوطني.

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