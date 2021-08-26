ناظم يكشف اهداف قمة بغداد ويوضح بشأن الحضور السوري

2021/08/26 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الخميس، عن أهداف قمة بغداد، التي ستقام يوم السبت المقبل بحضور تسع دول إقليمية واجنبية.وقال ناظم، بحسب الصحيفة الرسمية، إن”مؤتمر (بغداد […]

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