2021/08/26 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة موديرنا الأميركية الأربعاء، إنها أوقفت تصدير حوالي 1.63 مليون جرعة لقاح كورونا إلى اليابان، بعد إخطارها "بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوارير ملوثة من إسبانيا توقف توريد لقاح مودرنا إلى اليابان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوارير ملوثة من إسبانيا توقف توريد لقاح مودرنا إلى اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).