أسعار النفط تنخفض وسط تجدد مخاوف فرض مزيد من القيود

2021/08/26 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب مع فرض مزيد من القيود للحد من الإصابات بفيروس كورونا.ونزل خام برنت 45 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى […]

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