المتحدث باسم الكاظمي يوضح بشأن حضور بشار الأسد لـ “مؤتمر بغداد”

2021/08/26 | 09:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الخميس، عن أهداف قمة بغداد، التي ستقام يوم السبت المقبل بحضور تسع دول إقليمية واجنبية.وقال ناظم، بحسب الصحيفة الرسمية، إن”مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) هو مؤتمر قمة يجمع دول الجوار الإقليمي وكذلك دول أخرى”، موضحاً أنَّ “العراق كانت له سياسة خاصة خلال السنة الماضية من عمل …

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