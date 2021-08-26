مدرسة روابي، وفتاة الفستان، وفيديو غزة - عبد الغني سلامه

2021/08/26 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه في الأردن، ثارت ضجة كبيرة وجدل واسع حول مسلسل تلفزيوني أنتجته شبكة نتفليكس اسمه مدرسة روابي، وما شدني لمشاهدته تلك الحملة الشرسة وكم التعليقات الهائل ومدى الحديّة في انتقاد المسلسل، وتصويره وكأنه إعلان عن انهيار المجتمع! وأنه يخدش الحياء، ويدعو للرذيلة، ولا يعبّر عن المجتمع الأردني (المحافظ).بعد مشاهدته، لم أرَ مشاهد تعرٍ، ولم أسمع كلمات نابية، ولم أشاهد مقطعاً يمكن اعتباره خارج المألوف عن ......





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