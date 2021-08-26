نقاش حول الانتخابات من وجهة نظر ماركسية ثورية - المناضل-ة

2021/08/26 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة يضع موقع المناضل-ة بين أيدي القارئ/ة مجموعة نصوص سبق نشرها في مناسبات مختلفة للإسهام في وضوح الرؤية بصدد موقف الماركسيين الثوريين من الانتخابات، وهي في نفس الوقت سجال رفاقي مع مكونات اليسار الجذري المغربي.المحتويات1. الانتخابات واليات الاستبداد وسبل بناء القطب الديمقراطي2. اليسار الجذري والانتخابات نقاش على ضوء مواقف حزب الطليعة والنهج الديمقراطي الاخيرة ......





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