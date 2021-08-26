ون - نادية خلوف

2021/08/26 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف بين الفترة والأخرى أحنّ إلى سماع حديث سياسي يفسّر لي ما يجري في العالم ، ويقنعني بطريقة عملية ، و إن كان في ذهني هو قناعة واحدة أن كل ما نسمعه ، أو نقرأه عربياً لا علاقة له بأي حدث عالمي ، أو محليّ.



استيقظت كالعادة بين معركة بيني وبيني ، في الثالثة بعد منتصف الليل ، استغرق الموضوع معي ساعة حتى استحممت وغسلت ثيابي ، حيث أغسلهم كلّ صباح ، كنوع من العادة .



فتحت الكمبيوتر ، و كالعادة أبدأ بالصفحة الث ......





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