2021/08/26 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مدان واسترداد قرابة مليار دينارٍ المركز الخبري الوطني.

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