رحيل مؤسس التوزيع الموسيقي في العراق عن 64 عامًا

2021/08/26 | 09:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت نقابة الفنانين، الخميس، وفاة فتح الله أحمد صالح أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى البلاد، عن عمر 64 عامًا، إثر مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت النقابة في بيان، 26 آب/أغسطس، أنّ الملحن وموزع الموسيقى والعميد السابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، الذي ولد في 23 تموز/يوليو 1957، توفي مساءً إثر إصابته بالجائحة.

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وأوضح البيان، أنّ صالح "كان قائدًا للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعًا لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، وهو مقيم في دبي".

وُلد فتح الله أحمد صالح في مدينة كركوك في حي بريادي، من أبويين تركمانيين، وحين كان طالباً كان يحلم بالانضمام إلى الفرقة السمفونية الوطنية العراقية.

وانتمى الفنان، إلى الفرقة القومية التركمانية منذ سنة 1970، ولتلك الفرقة فضل كبير على فتح الله في مسيرته الفنية، حيث بدأ منذ سنة 1970 بتسجيل أعمال غنائية في تلفزيون كركوك، وكان من أساتذته يحيى حمدي، وناظم نعيم، ووديع خوندة، وأحمد الخليل، ومحمد جواد أموري، وفؤاد عثمان، وعلي مردان.

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