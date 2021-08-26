تحذيرات غربية

2021/08/26 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد "بأسرع ما يمكن" عن مطار كابل، بسبب "أخطار إرهابية"، في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله، على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلد.

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