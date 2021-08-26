الكهرباء: نعتزم إضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية

2021/08/26 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الخميس، أن خطة الوزارة القريبة والمتوسطة تقضي بإضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مؤكدة أن التوجه الحكومي يقضي بتفعيل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء في العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "خطة الوزارة القريبة والمتوسطة والتي تتراوح مددها بين سنة وثلاث سنوات تقضي بإضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهناك تنسيق كبير مع الإدارات المحلية والمحافظين لتخصيص قطع الأراضي لإنشاء مثل تلك المشاريع الحيوية والمهمة".

وأضاف أنَّ "الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التفاوض مع شركة (توتال) الفرنسية لإنشاء مشروع يقضي بإضافة ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة، إلى جانب إجراء مباحثات مع إحدى الشركات الإماراتية والتي وصلت إلى مراحل متقدمة لإنشاء مشاريع طاقة شمسية بمحافظتي السماوة والأنبار، إضافة إلى ذلك تمت إحالة جولة التراخيص الأولى بواقع 755 ميغاواط بعد دراستها فنياً واقتصادياً".

وبين أنَّ "هذه المشاريع حالياً في هيئة الاستثمار وتشمل خمس محافظات وهي (بابل والنجف وكربلاء والسماوة والديوانية)".

وأكد أنَّ "الوزارة جادة بتنفيذ هذه المشاريع وإحالتها للتنفيذ لإنتاج طاقة شمسية بواقع 7500 ميغاواط بالسرعة الممكنة، لاسيما أن التوجه الحكومي يقضي بتفعيل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء في العراق".

وجرى، أمس الاربعاء، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توقيع، اتفاق مبادئ بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينيَّة، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط.

ووقّعه عن الجانب العراقي مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء مها حمودي عبد الجبار، بينما وقع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة لي دزهي، وحضر توقيع اتفاق المبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power china الصينية جيو في.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة.

وكانت وزارة النفط أعلنت في وقت سابق توقيع عقد مع شركة "مصدر" الإماراتية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية لإنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء والذي يتضمن إقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب البلاد.

وأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي يترأس أيضاً المجلس الوزاري للطاقة أنَّ العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري (النفط والغاز)، بنسبة 20 إلى 25 % من الطاقة المنتجة، مشيراً إلى أنَّ "التوقيع مع شركة (مصدر) الإماراتية التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق".

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