كربلاء تلغي عقود بعض المشاريع التي لا تعمل على مدار الساعة

2021/08/26 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اوعزت الادارة المحلية في كربلاء بالغاء عقود المشاريع التي لا يجري العمل فيها على مدار الساعة، وكذلك الاسراع بتوزيع قطع الاراضي السكنية للمستحقين، فيما اعدت مخططات تطوير اقدم شوارع المدينة القديمة.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة وجهت جميع رؤساء الوحدات الادارية بالغاء اي عقد لا يتضمن العمل 24 ساعة بدفعتين صباحية ومسائية بهدف سرعة إنهاء المشاريع والمباشرة بخطط العام المقبل".

واضاف ان "المشاريع المحالة والمتلكئة والجديدة، تم انجازها بشكل كامل وهناك مشاريع خاصة بالأبنية في طور الانجاز بما فيها المدارس والمرافق الخدمية الاخرى".

وبين ان "وزارة التخطيط صادقت على خطة مشاريعها لعام 2021 وعدت المحافظة الاولى في تنفيذ المشاريع المحالة".

ولفت الخطابي الى أن "المحافظة وضعت حاليا مخططات لتطوير شارع الجمهورية الذي يربط شارع قبلة الامام الحسين وباب قبلة اخيه العباس (عليهما السلام) بمنطقة باب طويريج الذي يبلغ طوله اكثر من ثلاثة كيلومترات".

وذكر أن "الشارع يعد اقدم الشوارع في مركز المدينة القديمة، وان اعمال تطويره تشمل بناء المسقفات والانارة الملونة والالكترونية والاكساء وواجهات المحال والنافورات وغيرها من الاعمال المدنية التي تجعل منه شارعا نموذجيا يليق بالمحافظة المقدسة واهمية موقعه في مركز المدينة".

واشار الى "عقد العديد من الاجتماعات لغرض المباشرة بالمشروع بوقت مبكر لتنفيذ المرحلة الاولى التي تبدأ من منطقة باب طويريج الى تقاطع شارع العباس (عليه السلام)، ثم تبدأ بعدها المرحلة الثانية من تقاطع العباس الى تقاطع شارع الحسين (عليهما السلام)."

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