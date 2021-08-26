أطعمة تعزز وظائف المخ وتحسن الذاكرة والمزاج

2021/08/26 | 09:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت اختصاصية التغذية الروسية مارغريتا ماكوخا، في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك”، أنه من الممكن أن تساعد الأسماك والمكسرات والكركم والخضروات في تعزيز وظائف المخ.وفقًا لأخصائية، تحتاج خلايا المخ والخلايا العصبية إلى العناصر الغذائية، أثناء النشاط العقلي والجسدي، وتزداد حاجتها لهذه المواد بشكل ملحوظ مع التقدم بالعمر.وأكدت أن النظام الغذائي المتوازن هو […]

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