تركيا تتوقع تحسن علاقاتها مع مصر والسعودية قريباً

2021/08/26 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الأربعاء، تطورات إيجابية قد تحدث قريباً في علاقات بلاده مع السعودية ومصر مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.

وكانت العلاقات المتوترة بالفعل مع السعودية قد انهارت كما ساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة، بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في مصر.

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