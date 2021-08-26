القضاء يعلن الإطاحة بمجموعة مبتزة كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات

2021/08/26 | 09:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات والفوضى السياسية.

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