اجتماع امني رفيع لمناقشة حالات طوارئ في البلاد

2021/08/26 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ترأس الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اجتماع اللجنة العليا لإدارة اعمال الدفاع المدني رقم (2) لخدمة حفظ الامن والنظام.

وقال بيان للداخلية تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع عقد بمركز العمليات الوطني في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بحضور اعضاء اللجنة من وزارات ( النقل، والشباب والرياضة، والصحة، وجهاز الامن الوطني، ومديرية المرور، والدفاع المدني، وآمرية الانضباط العسكري، ومركز عمليات الوزارة، والعمليات المشتركة )".

وأضاف، ان "المجتمعون استعرضوا عدداً من الخطط العامة والاجراءات التي اعدت مسبقاً من قبل الاعضاء في حالة حدوث حالة طوارئ في البلاد، وقد نتج عن هذا الاجتماع عدد من التوصيات المهمة والضرورية التي تأتي ضمن اطار الخطط المستقبلية لاعمال اللجنة".

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