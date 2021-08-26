العراق يكشف آخر احصائية لمعامله المتوقفة

2021/08/26 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن وجود 88 مصنع ومعمل متوقف تابع لها من اصل 288.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد المعامل المتوقفة بلغ 88 مصنع ومعمل من أصل 288 لدى القطاع العام" مبينا ان "وزارة الصناعة تعمل على افتتاح عدد من هذه المعامل خلال الفترة المقبلة".

وأضاف انه "تم افتتاح عدد من المعامل الحديثة والمتطورة خلال هذا العام التي تخص الشركة العامة للصناعات التعدينية وكانت في محافظات ديالى وميسان وكركوك والموصل تنتج المواد الإسفلتية المستعملة في اكساء الشوارع والتبليط والتي تعتبر من النوعيات الجيدة وبمواصفات عالية حيث تم تصدير الكثير من هذه المواد إلى دولة الإمارات ".

ولفت الصافي الى ان "الوزارة وضعت ثلاث خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى"، مفيدا ان "الخطة القصيرة شملت إعادة تشغيل وافتتاح المعامل بعد عملية التأهيل والتي بلغت 17 معمل ومصنع وهو ما تم بالفعل خلال العام الحالي، فيما كانت الخطة المتوسطة التوجه إلى مشاركة القطاع الخاص والذي اصبح حالياً شريكاً مع القطاع العام والتي ستعلن نتائجها خلال الأشهر القادمة والانتقال إلى الخطة طوية المدى".

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